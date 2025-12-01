東京・上野にある国立科学博物館で2025年10月21日〜11月30日まで開催されている企画展「量子の世紀」。量子力学の理論や歴史が紹介されているだけでなく、量子力学と格闘してきた科学者たちの軌跡までもがわかる本展の魅力を紹介する。（ダイヤモンド社書籍編集局）量子力学って……何？突然も突然ですが、私は理科が好きでも超苦手です。そもそも数学が苦手だし、数字を見ると眠たくなってしまいます。特に物理は本当によくわかり