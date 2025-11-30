細谷真大、圧巻の決定力だ。柏レイソルは11月30日、J１第37節でアルビレックス新潟と敵地で対戦。３−１で快勝した。チームの全得点を叩き出したのが細谷だ。まずは20分、巧みな反転シュートを突き刺すと、45分にも振り向きざまのシュートを流し込む。さらに55分、コースを狙ったコントロールショットでネットを揺らした。 チャンスを確実にモノにしてハットトリックを達成。SNS上では「流石エース」「最高」「大暴れ