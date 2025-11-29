生活保護受給者がスマホを修理・買い替える際に注意すべき点ファイナンシャルフィールド

生活保護受給者がスマホを修理・買い替える際に注意すべき点

ざっくり言うと

  • 生活保護受給者がスマホを修理・買い替える場合に支援の対象となるか
  • 修理代や新しい機種の購入費用は基本的に自己負担になるという
  • 緊急連絡手段としての必要性が認められる場合は、事前相談が必須だそう
