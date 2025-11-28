ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「静岡パルコ」2027年1月末をもって営業終了へ、県内経済影響懸念も パルコ 静岡県 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） 「静岡パルコ」2027年1月末をもって営業終了へ、県内経済影響懸念も 2025年11月28日 17時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「静岡パルコ」が2027年1月末をもって営業を終了すると発表した 静岡市中心部にあり、経済や集客に貢献してきた大規模商業施設 営業に終了による県内の経済への影響も心配されている 記事を読む おすすめ記事 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分