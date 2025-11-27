悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が27日、インスタライブ「悩める大人の相談ライブ『イチ問一答』」に出演した。今年7月に行われた殿堂入り式典の英語スピーチを振り返り、「本当に緊張した」と明かした。「イチ問一答」は、仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係など、皆さまから寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチロー氏ならではの哲学で