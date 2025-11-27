商船三井が堅調な値動きを示している。２７日付の日本経済新聞が、海運大手３社が次世代船開発で造船大手と連携することを報じており、具体的には今治造船と三菱重工業が共同出資する船の設計会社に３社が資本参加することが伝えられ、これが株価の刺激材料となっている。日本の造船業界は中国や韓国の後塵を拝している状況にあるが、高市政権が重点投資対象に掲げる１７の戦略分野に造船がリストアップされるなど、国内造船産業