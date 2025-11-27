○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・民間設備投資 １０：３０中・工業企業利益 １６：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １９：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００ユーロ・経済信頼感 ２１：３０ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨 ※感謝祭の祝日で米国市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＤｙＤｏ ※東証グロース上場：ＨＵＭＡＮ