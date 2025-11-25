寒い冬の週末には、出かける以外に何をすればいいのだろう。中国のネットユーザーが団地の空き地に布団がずらりと干されている画像をソーシャルメディアに投稿し、話題となっている。画像を見ると、ひっくり返した傘の上に布団が干されており、その様子はまるでカラフルなキノコが並んでいるように見える。手すりや草むら、トレーニングマシンなどさまざまな場所で布団を干したことがあるというコメントが数多く寄せられていた。晴