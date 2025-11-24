事前告知なしで登場東京ドームで23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2025」にアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛（このあ）さんが登場。サプライズ出演と意外な組み合わせにファンからは驚きの声が上がっている。元AKB48の指原莉乃さんがプロデュースする女性アイドルグループのメンバーで、最年少の18歳。東京ドームでオレンジ色のユニホーム姿でキッズジャビットとともに登場し