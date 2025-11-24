事前告知なしで登場

東京ドームで23日に開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ 2025」にアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の天野香乃愛（このあ）さんが登場。サプライズ出演と意外な組み合わせにファンからは驚きの声が上がっている。

元AKB48の指原莉乃さんがプロデュースする女性アイドルグループのメンバーで、最年少の18歳。東京ドームでオレンジ色のユニホーム姿でキッズジャビットとともに登場した。

事前告知されておらず、サプライズでの出演だった。これまで特に野球との接点もなかったため、ファンにとっては驚きの組み合わせとなったようだった。

SNSは「ファンフェスのんびり眺めてたら天野香乃愛さん出てきて大横転」「え!? このたん!!」「え、え、？」「どういうこと!?www」「サプライズこのたん!?」「ガチでなんしてんねん」「かわいい」「20年間巨人ファンやっててよかったです。来季は始球式お願いいたします」「本当にビックリしました！ ありがとうジャイアンツおめでとう香乃愛」と沸き立った。（Full-Count編集部）