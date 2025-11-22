「大谷選手のMVP受賞に際しての電話会見に、真美子さんとデコピンも同席しました。デコピンを含めたブラウンでコーデが統一されていましたね。真美子さんの視線は常にカメラの左側を向いて、時折ほほ笑んでいました。会見中に赤ちゃんの泣き声と思しき音も入っていましたので、視線の先には娘さんと真美子さんのお母さんがいたのでしょう」（在米ジャーナリスト）11月14日（日本時間、以下同）、大谷翔平選手（31）が今季のナショ