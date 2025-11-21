警備員が目を光らせるゲート、廃車が放置される駐車場、破れた窓に鉄の回転扉……。インターネット上で「世界最凶都市」とも囁かれる南アフリカ・ヨハネスブルクには、「⼊ったら15秒で死ぬ」と噂される⾼層ビルがある。24 時間体制で厳重警戒される鉄のゲートの内側の取材を試みた。◆「一人で行ってはいけない」地区にそびえる高層ビルその名はポンテ・シティ・アパートメント、通称「ポンテタワー」だ。ヨハネ