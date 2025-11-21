台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁に対し、中国の反発が日に日にエスカレートしている。中国メディアは日本へのダメージとして、「日本はパンダがもうすぐいなくなる」と強調する報道をしている。中国共産党北京市委員会の機関紙「北京日報」が２０日、報じた。東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが来年２月に中国へ戻ることになり、日本からパンダがいなくなる。日中関係が悪化する