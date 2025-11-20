スマホの必需品として、バッグの中に常備している人も多いモバイルバッテリー。しかしその便利さの一方で、思いのほか短い「寿命」があることをご存じでしょうか。「モバイルバッテリーには寿命があります」と三度繰り返し、Xで注意喚起したのはPC・スマホ周辺機器メーカーのエレコム。リチウムイオン電池搭載製品は「およそ2年間」を買い替えの目安として案内しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■