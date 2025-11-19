イクヨは全般軟調地合いの間隙を突いて投資資金が攻勢、一時２３円高の９０４円まで上値を伸ばす場面があった。同社は自動車の内装や外装に使う部品の製造を手掛けるが、中国資本が筆頭株主となっており、現在はビットコイン購入や仮想通貨採掘など暗号資産分野への展開に注力している。１８日取引終了後、デジタルアセットマイニング事業で計画していた１４００台のマイニングマシンすべての設置・稼働が完了したことを発表した