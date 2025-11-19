ワールドカップの欧州予選は最終節。現地時間11月18日にはグループB、C、E、H、Jの計10試合が開催された。グループEのスペインが13大会連続17回目のワールドカップ出場を決定。最終戦はトルコに一時１−２と逆転されながらもオジャルサバルのゴールで追いつき、６戦無敗で今予選を終えた。２−２の結果、２位のトルコはプレーオフに回る。グループBの首位スイスも２位のコソボと引き分けた結果、本大会へ。持ち前の組織力を