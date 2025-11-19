「サッカーが下手なことで最も有名な国が…」FIFAランク最下位、人口3.3万人の小国が驚きの欧州予選プレーオフ進出か！奇跡的シナリオに海外仰天！なぜ“大敗”が条件に？「多くの得点差で負ければ可能性が高まる」