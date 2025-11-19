劇的な結末、スコットランドが後半AT弾で“２位→首位浮上”で本大会へ。予選未勝利のチームがプレーオフに進む珍事も【欧州予選】
ワールドカップの欧州予選は最終節。現地時間11月18日にはグループB、C、E、H、Jの計10試合が開催された。
グループEのスペインが13大会連続17回目のワールドカップ出場を決定。最終戦はトルコに一時１−２と逆転されながらもオジャルサバルのゴールで追いつき、６戦無敗で今予選を終えた。２−２の結果、２位のトルコはプレーオフに回る。
グループBの首位スイスも２位のコソボと引き分けた結果、本大会へ。持ち前の組織力を武器に手堅く勝点を積み上げ、北中米への切符を手にした。
グループHのオーストリア、グループJのベルギーも首位通過を確定させたなか、グループCでは逆転劇が起きた。２位のスコットランドが首位のデンマークを４−２と破り、最終節でトップに躍り出たのだ。２−２で迎えた後半アディショナルタイムに２ゴールを奪う、文字通り劇的な結末だった。スコットランドに敗れたデンマークはプレーオフへ。
ちなみに、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに進出する４か国はスウェーデン、北アイルランド、ルーマニア、北マケドニア。予選未勝利のスウェーデンがプレーオフ進出という“珍事”が起きる結果となった。
グループB、C、E、H、Jの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
【グループB】
１位 スイス 勝点14／４勝２分０敗／14得点・２失点
２位 コソボ 勝点11／３勝２分１敗／６得点・５失点
３位 スロベニア 勝点４／０勝４分２敗／３得点・８失点
４位 スウェーデン 勝点２／０勝２分４敗／４得点・12失点
11月15日（左がホームチーム、以下同）
スロベニア ０−２ コソボ
スイス ４−１ スウェーデン
11月18日
コソボ １−１ スイス
スウェーデン １−１ スロベニア
【グループC】
１位 スコットランド 勝点13／４勝１分１敗／13得点・７失点
２位 デンマーク 勝点11／３勝２分１敗／16得点・７失点
３位 ギリシャ 勝点７／２勝１分３敗／10得点・12失点
４位 ベラルーシ 勝点２／０勝２分４敗／４得点・17失点
11月15日
ギリシャ ３−２ スコットランド
デンマーク ２−２ ベラルーシ
11月18日
ベラルーシ ０−０ ギリシャ
スコットランド ４−２ デンマーク
【グループE】
１位 スペイン 勝点16／５勝１分０敗／21得点・２失点
２位 トルコ 勝点13／４勝１分１敗／17得点・12失点
３位 ジョージア 勝点３／１勝０分５敗／７得点・15失点
４位 ブルガリア 勝点３／１勝０分５敗／３得点・19失点
11月15日
ジョージア ０−４ スペイン
トルコ ２−０ ブルガリア
11月18日
ブルガリア ２−１ ジョージア
スペイン ２−２ トルコ
【グループH】
１位 オーストリア 勝点19／６勝１分１敗／22得点・４失点
２位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝点17／５勝２分１敗／17得点・７失点
３位 ルーマニア 勝点13／４勝１分３敗／19得点・10失点
４位 キプロス 勝点８／２勝２分４敗／11得点・11失点
５位 サンマリノ 勝点０／０勝０分８敗／２得点・39失点
11月15日
キプロス ０−２ オーストリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ ３−１ ルーマニア
11月18日
オーストリア １−１ ボスニア・ヘルツェゴビナ
ルーマニア ７−１ サンマリノ
【グループJ】
１位 ベルギー 勝点18／５勝３分０敗／29得点・７失点
２位 ウェールズ 勝点16／５勝１分２敗／21得点・11失点
３位 北マケドニア 勝点13／３勝４分１敗／13得点・３失点
４位 カザフスタン 勝点８／２勝２分４敗／９得点・13失点
５位 リヒテンシュタイン 勝点０／０勝０分８敗／０得点・31失点
11月15日
カザフスタン １−１ ベルギー
リヒテンシュタイン ０−１ ウェールズ
11月18日
ベルギー ７−０ リヒテンシュタイン
ウェールズ ７−１ 北マケドニア
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
