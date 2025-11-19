W杯出場を決めたスコットランド。(C)Getty Images

　ワールドカップの欧州予選は最終節。現地時間11月18日にはグループB、C、E、H、Jの計10試合が開催された。

　グループEのスペインが13大会連続17回目のワールドカップ出場を決定。最終戦はトルコに一時１−２と逆転されながらもオジャルサバルのゴールで追いつき、６戦無敗で今予選を終えた。２−２の結果、２位のトルコはプレーオフに回る。

　グループBの首位スイスも２位のコソボと引き分けた結果、本大会へ。持ち前の組織力を武器に手堅く勝点を積み上げ、北中米への切符を手にした。

　グループHのオーストリア、グループJのベルギーも首位通過を確定させたなか、グループCでは逆転劇が起きた。２位のスコットランドが首位のデンマークを４−２と破り、最終節でトップに躍り出たのだ。２−２で迎えた後半アディショナルタイムに２ゴールを奪う、文字通り劇的な結末だった。スコットランドに敗れたデンマークはプレーオフへ。

　ちなみに、UEFAネーションズリーグ枠でプレーオフに進出する４か国はスウェーデン、北アイルランド、ルーマニア、北マケドニア。予選未勝利のスウェーデンがプレーオフ進出という“珍事”が起きる結果となった。

　グループB、C、E、H、Jの11月の試合結果と最終順位表は以下のとおりだ。
 
【グループB】
１位　スイス　　　　勝点14／４勝２分０敗／14得点・２失点
２位　コソボ　　　　勝点11／３勝２分１敗／６得点・５失点
３位　スロベニア　　勝点４／０勝４分２敗／３得点・８失点
４位　スウェーデン　勝点２／０勝２分４敗／４得点・12失点

11月15日（左がホームチーム、以下同）
スロベニア　０−２　コソボ
スイス　４−１　スウェーデン
11月18日
コソボ　１−１　スイス
スウェーデン　１−１　スロベニア

【グループC】
１位　スコットランド　勝点13／４勝１分１敗／13得点・７失点
２位　デンマーク　　　勝点11／３勝２分１敗／16得点・７失点
３位　ギリシャ　　　　勝点７／２勝１分３敗／10得点・12失点
４位　ベラルーシ　　　勝点２／０勝２分４敗／４得点・17失点

11月15日
ギリシャ　３−２　スコットランド
デンマーク　２−２　ベラルーシ
11月18日
ベラルーシ　０−０　ギリシャ
スコットランド　４−２　デンマーク

【グループE】
１位　スペイン　　勝点16／５勝１分０敗／21得点・２失点
２位　トルコ　　　勝点13／４勝１分１敗／17得点・12失点
３位　ジョージア　勝点３／１勝０分５敗／７得点・15失点
４位　ブルガリア　勝点３／１勝０分５敗／３得点・19失点

11月15日
ジョージア　０−４　スペイン
トルコ　２−０　ブルガリア
11月18日
ブルガリア　２−１　ジョージア
スペイン　２−２　トルコ

【グループH】
１位　オーストリア　　　　　　　勝点19／６勝１分１敗／22得点・４失点
２位　ボスニア・ヘルツェゴビナ　勝点17／５勝２分１敗／17得点・７失点
３位　ルーマニア　　　　　　　　勝点13／４勝１分３敗／19得点・10失点
４位　キプロス　　　　　　　　　勝点８／２勝２分４敗／11得点・11失点
５位　サンマリノ　　　　　　　　勝点０／０勝０分８敗／２得点・39失点

11月15日
キプロス　０−２　オーストリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ　３−１　ルーマニア
11月18日
オーストリア　１−１　ボスニア・ヘルツェゴビナ
ルーマニア　７−１　サンマリノ

【グループJ】
１位　ベルギー　　　　　　勝点18／５勝３分０敗／29得点・７失点
２位　ウェールズ　　　　　勝点16／５勝１分２敗／21得点・11失点
３位　北マケドニア　　　　勝点13／３勝４分１敗／13得点・３失点
４位　カザフスタン　　　　勝点８／２勝２分４敗／９得点・13失点
５位　リヒテンシュタイン　勝点０／０勝０分８敗／０得点・31失点

11月15日
カザフスタン　１−１　ベルギー
リヒテンシュタイン　０−１　ウェールズ
11月18日
ベルギー　７−０　リヒテンシュタイン
ウェールズ　７−１　北マケドニア

【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部
