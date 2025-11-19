2005年、秋元康氏のプロデュースにより「会いに行けるアイドル」をコンセプトとして誕生したAKB48。大規模な握手会、選抜総選挙など画期的な手法で一時代を築いたこの国民的アイドルグループの黎明期から最前線で戦い続けた男がいた。元AKB48劇場支配人・戸賀崎智信氏が初めて明かす、激動と奮闘の記録。連載第7回後編中編記事『吉本興業が〈前田敦子卒業発表〉に激怒したワケ、指原莉乃の文春スキャンダル対応のモヤモヤ…元AKB48