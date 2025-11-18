ＪＲ西日本は１８日、山陽新幹線「こだま８４５号」（８両編成）の運転士（４０歳代）が走行中に５秒間、運転席を離れたと発表した。同社によると、１６日午前９時４０分頃、運転士は新大阪―新神戸間を走行中、乗務に必要な鍵を忘れた車掌から連絡を受け、運転室の扉を開けるために席を離れたという。当時、新幹線は時速２２５キロで走行しており、無人で約３００メートル走った。約２６０人の客が乗っていたが、事故や遅れは