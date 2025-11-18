大阪府・吉村洋文知事が１８日、定例会見に臨み、高市早苗首相の“台湾有事”に関する答弁を巡って中国外務省が１４日夜、中国国民に日本への渡航を避けるよう呼びかけたことに対し「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」と語った。大阪にも多くの中国人観光客がいる中、中国外務省の呼びかけに関し「中国人観光客が減るということは実際そうなると思います」と明言。さらに「中国人観光客だけに頼るビジネス