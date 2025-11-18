17日夕方、愛媛・四国中央市の住宅で白骨化した2人の遺体が見つかり、警察が事件性の有無などを調べています。警察によりますと17日午後4時過ぎ、四国中央市金生町下分に住む60代の男性が市内の交番を訪れ、「家に死体が2つある」と説明したということです。警察官が男性の2階建ての住宅を確認したところ、1階にある台所と洋室から、それぞれ白骨化した遺体が見つかりました。遺体はいずれもあお向けの状態で服を着ていたというこ