ÂçÃ«»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤È£Í£Ì£Â³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤âµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹»á¤Ï?ÂçÃ«¸å?¤Î»þÂå¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë£³£²ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤³¤È¤«¤é³°Ìî¼êÅ¾¸þ¤Î²ÄÇ½À­¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈà¤Î°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Î»þÂå¤¬²á¤®µî¤ì¤ÐÌîµå³¦¤Ï°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥È¥é¥¤¥­¤äÊ¸²½Åª°Õ