年内での放送終了が決まったフジテレビの「酒のツマミになる話」。お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）が降板を申し入れたためだが、そのきっかけはフジが番組を差し替えたからだった。それゆえ千鳥が所属する吉本興業とフジがもめているとも言われ、業界では千鳥のレギュラー番組の処遇に注目が集まっている。＊＊＊【写真を見る】「実名顔出し」で松本人志からの被害を告発した元女性タレントデイリー新潮は11月7日配信の「