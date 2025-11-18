皆さんはマンション派ですか？ それとも一戸建て派ですか？「いつかお庭のついた一軒家に住みたい」――そんな夢を抱いている人も少なくないはず。でも、マイホームの購入は、多くの人にとって人生で最大の買い物です。だからこそ、お金のことについては購入前にあらゆる方面から確認しておく必要があります。そこで今回は、購入して実際に住み始めてから「思ったよりお金がかかってびっくり！」「この出費は想定していなかった！