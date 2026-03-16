下関市は2010年から16年にわたり同姓同名の別人の口座から固定資産税を引き落とすミスがあったと公表しました。誤って引き落とされた固定資産税は、115万3300円になるということです。下関市納税課によります、Aさんが2009年12月に口座振替納税の金融機関を変更するため、変更する金融機関の支店に口座振替依頼書を提出、送付された依頼書を市で確認したところ、通知書番号が空欄だったため、職員が確認の上で記入した際、Aさんの