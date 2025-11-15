ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 高価格になったわけではない？ラーメンの進化における「二極化・三極… ラーメン・つけ麺 値上げ 物価 飲食業界 外食 プレジデントオンライン 高価格になったわけではない？ラーメンの進化における「二極化・三極化」 2025年11月15日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ラーメンライターがラーメンが一気に高くなったという声に触れた 全国平均をとってみると、ラーメンの平均価格はまだ665円だと説明 高級店、町のラーメン店、低価格のチェーン店と三極化しているとした 記事を読む おすすめ記事 鈴木紗理奈、オーバーツーリズムに私見「ちゃんと税金を取ったらいいのになって。ご飯も値段を全部分けて…」 2025年11月9日 16時49分 家族4人なら年間で約「10万円」も違う？格安SIMと大手キャリアの“本当の月額差”を検証 2025年11月9日 5時30分 サンシャイン池崎「ちょっと白みがかる」反り返っての“イエ〜〜〜イ！”命懸けだった 2025年11月1日 3時44分 「お金持ちが多そう」と思う群馬県の市ランキング！ 2位「高崎市」を抑えた1位は？【2025年調査】 2025年11月11日 18時25分 広島・栗林良吏 先発仕様の取り組み開始「10割の力じゃなくても10割ぐらいの球が投げられそう」 2025年11月11日 5時5分