1杯2000〜3000円のラーメンが登場している。ラーメンライターの井手隊長さんは「1杯1000円を超えるのは高いという声があるが、全国的に見ればラーメンの価格はまだまだ安い。業界全体が高価格化しているというより、ラーメンの進化における二極化、三極化がスタートしたと捉えたほうがいい」という――。

※本稿は、井手隊長『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／w-stock ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／w-stock

■ラーメンの価格は全国的に見ればまだ安い

ここ数年でラーメンが一気に高くなったという声はネットを見ていてもたくさん見かけるが、実は、全国平均をとってみると、ラーメンの平均価格はまだ665円（総務省統計局「小売物価統計調査（2024年1月）」より）なのである。高価格帯のラーメンはまだほんの一握りで、全国的に見ればまだまだ安いというのが現状なのだと思う。

2024年10月、「メルシー」が復活した時のラーメンの価格は600円。私が中学に入学してから31年間で250円値上がりしたことになるが、まだまだ安い。ヘタをするとコンビニのチルド麺よりも安い。

31年間で250円値上がりしたが、まだまだ安い「メルシー」のラーメン（出所＝『ラーメン一杯いくらが正解なのか』）

ラーメンの価格の問題は完全なる過渡期で、まさにカオス化している状況だ。本書でその歴史と現在と未来を見ていきたいと思う。ラーメンがまだまだ進化していくことは確信しているが、この価格の問題は進化を続けるための大きな課題であることは間違いない。

「1000円の壁」論争はいったいいつ頃に始まったものなのだろうか。もともと安いイメージだったラーメンだが、時代を経てだんだんと高価格帯のラーメン店が現れるようになり、800円台ぐらいまでは順調に進んできた。

通常のラーメンが800円台になると、トッピング付きのメニューが1000円を超えるようになってきて、「高い」という声が聞かれるようになってきた。

■賛否が分かれた本田圭佑の投稿

そして、世界的なグルメガイドである『ミシュランガイド東京』にラーメン部門が新設された2014年あたりから、高級路線のラーメンが一気に増えてきて、「1000円の壁」問題が明確に浮上してきた。

誰でも気軽に食べられる大衆食であるラーメンが、大衆食でなくなってしまうのではないかという大きな不安が渦となって「1000円の壁」問題に発展しているのだ。

ラーメン業界内の課題として語られてきた「1000円の壁」問題だったが、これが一気に過熱して一般的にも話題となったのは、2023年1月に元サッカー日本代表の本田圭佑氏がTwitter（現X）に投稿したツイートがきっかけといえるだろう。

ラーメン屋。あの美味さで730円は安すぎる。もうちょっと値上げするべき。ってか色んな業界がもう少し値上げするべき。高すぎるか安すぎるかの両極になり過ぎ。次ラーメン食うときは2000円支払います。必ず。

このツイートが発端となり、ラーメンの適正価格についての論争が勃発し、本田氏のツイートに対しても賛成と反対の声で真っ二つに分かれたのが印象的だった。

■「ラーメン＝安い」と刷り込まれた背景

客側には「ラーメンは安い」という認識がいつの間にかできあがってしまっている。その理由はラーメンがどういう歩みを経てきたかを紐解くと見えてくる。「安い」というイメージがついたのは、ラーメンが「大衆食」としてスタートしているからだろうと考えられる。

手軽で安い個人のラーメン店や町中華が全国に広がり、その後安い価格設定のチェーン店が多数誕生する。この時点でラーメンは安い食べ物という暗黙のルールができていたように思う。

一方で、ラーメンが参考にすべき価格の形として、私が毎度挙げさせてもらうのが「そば」と「寿司」である。そばには高級そば、町のそば屋、立ち食いそばがあり、寿司には高級寿司、町の寿司屋、回転寿司がある。ラーメンもその形を取れれば価格論争はなくなるのではないか。

たとえばそばでいえば、低価格のチェーン店でざるそばは1杯300円〜400円、町のそば屋では500円〜700円、高級店になると800円〜1200円あたりだろうか。寿司でいえばもっと価格差がありそうだ。

すでに高級ラーメン店、町のラーメン店、低価格のチェーン店と、業態としてはなんとなく三極化している方向性ではあるが、価格の面で同じフィールドで語られてしまうというのがラーメンの変なところなのである。

■そば・寿司とラーメンの違い

ラーメンの価格に関して「ラーメン1杯2000円なんて高すぎる！ これだったら安いチェーン店に行くわ」などという書き込みをネットでよく見るが、そばの価格に関して「高級店のそばは高すぎる！ これだったら立ち食いそばに行くわ」という書き込みはそう見ない。

これは、それぞれのお店に行く客層や、行く動機が全く違うからである。しかし、ラーメンではこれが同じパイの中で語られる。ここに違和感があるのだ。

そばの文化はおもに江戸時代から広がり、「藪そば」「更科」「砂場」という老舗御三家も江戸時代に誕生している。そば屋でお酒をたしなむそば屋呑みも江戸時代から広がっている。

一方、立ち食いそばのルーツは江戸時代の「二八そば」だが、チェーン店の歴史を見ると「梅もと」が1965年、「名代富士そば」が1972年、「小諸そば」が1974年にオープン。ほとんどのチェーン店は東京オリンピック以降の高度経済成長期に誕生しているのだ。

寿司も長い長い歴史を経て、回転寿司が誕生したのはだいぶ後で、1958年に東大阪市にオープンした「廻る元禄寿司」がその元祖と言われる。割烹料理店を経営していた白石義明さんが、多くのお客さんの注文を効率的にさばくことを目的に考案した。

写真＝iStock.com／Artit_Wongpradu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Artit_Wongpradu

■ラーメンが高くなったわけではない

このように、手軽に食べられる立ち食いそば店や回転寿司店が誕生したのは、町のそば屋や寿司屋のだいぶ後なので、時を経てだんだんと安いお店ができてきたという歴史なのである。これに対して、ラーメンはもともとが安く、だいぶ後になってから高級なお店ができてきたという逆の流れなのだ。

井手隊長『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（ハヤカワ新書）

「昔は安くてよかった」「もうラーメンは食べられない」そんな声を多く聞くが、実際のラーメンの平均価格は665円。安いお店がなくなってしまったわけではないのである。

ラーメン自体が高価格化しているということではなく、ラーメンの進化における二極化、三極化のスタートだと捉えられれば、「1000円の壁」問題がここまで大きくなることはなかったのではないだろうか。少なくとも、私が中高時代に早稲田の町中華でラーメンを食べていた頃に、こんなにラーメンが進化するとは想像していなかった。

当時からラーメン店をやっていた店主たちの中に、30年後に1杯2000円、3000円のラーメンが出てくることを想像していた人はどれだけいるだろうか。当時の想像をはるかに超えるラーメンの技術の進化、味の進化とともに、大衆食の枠には収まらないラーメンが誕生し、「1000円の壁」問題が姿を現したのである。

写真＝iStock.com／JianGang Wang ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JianGang Wang

