²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¸ª½ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¼þ°Ï¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Î¤Ï¡¢¥¹¥­¥ë¤ä¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÈ¿¥¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤âÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Í­Àî¿¿Í³Èþ¡Ø¸ª½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë ¹¬¤»¤ÊÆ¯¤­Êý¤¬¤Ä¤Å¤¯45¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâÉ¾²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÆÈ