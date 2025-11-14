スポニチスポニチアネックス

中村敬斗がストーカー被害に言及「限度を超えていたので警察に相談」

  • 14日、中村敬斗へのストーカー行為をしたとして女が逮捕された
  • 中村は「限度を超えていたので、警察に相談して動いてもらった」と説明
  • 被害についてはまずフランスの警察に相談し、日本の警察にも相談したという
  • スポニチ
    紀藤弁護士　告訴から約5カ月…立花容疑者逮捕は「兵庫県警も昨日がラストチャンス」政局への影響考慮 2025年11月10日 15時27分
  • 鈴木彩艶（左上、左から２番目）の日本代表不参加が決まった。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）
    「えっ、これは痛すぎる」「調子が良さそうな状況が続いていただけに残念」森保J主軸が怪我→不参加でファン悲鳴。気になる追加招集は？ 2025年11月9日 13時19分
  • 岡田と堀慎吾
    人気美女雀士・岡田紗佳、仲間の“気合い注入フェイント”に「あっ！」と色気な悲鳴「ねえー！やめてよー！」／麻雀・Mリーグ 2025年11月11日 11時30分
  • G大阪・奥抜侃志
    Ｇ大阪、ＭＦ奥抜侃志が加入後初得点「インパクトを残せなかった」開幕戦からリハビリ期間の先でつかんだ待望の瞬間 2025年11月9日 22時16分
  • 前半、競り合う中村敬斗（カメラ・今成　良輔）
    ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗　容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分

