お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、8日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。あるアーティストの長酒エピソードを回想した。この日は沖縄出身の歌手・三浦大知と一緒に「大阪ワンコイングルメツアー」のロケを敢行。大阪・大正区で沖縄料理に舌鼓を打っていると、お酒の話になった。「昔飲んでいましたが、最近はやめてまして」という三浦は、沖縄県人のお酒について「強いというよりか、長く