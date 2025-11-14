俳優で気象予報士の石原良純（63）が、14日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。クマと遭遇したことを明かした。群馬でロケをしている時だったという。「遠くに（熊が）いたんです最初は。そのうち騒がしくなってきたんですよ。『あのクマ、こっちに来たらしい』って話になって」。旅館の露天風呂での撮影になって、外に出ていくと「観光協会の人がいて、さっきのクマ、どうしました、って聞いたら『こっ