『太平記』の大まかな流れ──安田登さんによる『太平記』読み解き #3 なぜ、ある者は勝ち、ある者は敗けたのか──。博覧強記の能楽師・安田登さんによる『別冊NHK100分de名著集中講義太平記』は、これまでの日常と新しい日常が重なり合う「あわい」の時代に、歴史の方程式を学ぶ素材として日本最大の軍記物語『太平記』を読み解きます。「公」と「武」の「あわい」、鎌倉時代と室町時代の「あわい」に描かれた『太平記』は