川崎フロンターレは12日、元韓国代表GKチョン・ソンリョンと契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。現在40歳のチョン・ソンリョンは韓国国内で複数クラブを渡り歩いた後、2016年から川崎Fでプレー。加入1年目からレギュラーとして活躍すると、公式戦通算363試合に出場し、クラブ初を含め4度のJ1リーグ優勝に貢献したほか、Jリーグカップや2度の天皇杯制覇を果たした。また、韓国代表としても通算68試合に出場