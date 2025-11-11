昨年末にトレードで加入も…手術もあり1軍登板ゼロに終わっていたソフトバンクの浜口遥大投手が11日、ファーム施設のタマスタ筑後を訪問し、現役引退を表明した。昨年末にDeNAからトレード移籍した左腕だったが今季1軍登板はなし。「やりきったかなという思いもあった。いろんな人との縁、支えがあってプロの世界で頑張ることができました。感謝という思いが一番です」と率直な思いを明かした。浜口は今年4月に「内視鏡下胸椎