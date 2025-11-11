映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の主要キャラクターたちの名場面やせりふを切り出した＜短尺本編映像＞が一挙解禁となった。それぞれの想いや信念、仲間との関係性が鮮やかに浮かび上がる特別映像は必見だ。【動画】映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』キャラ動画まとめ本作は、にいさとるの同名漫画（講談社「マガジンポケット」連載）が原作。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分