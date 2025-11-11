〈ドジャース山本由伸・緊急独占60分インタビュー本人が明かす「中0日登板を実現させた矢田修との8年間」「『変わったことをしている奴だ』と言われたり…」〉から続くトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズで3勝を挙げる活躍を見せ、世界一とワールドシリーズMVPを掴み取った山本由伸投手。歓喜の瞬間から3日後の11月4日夜（現地時間）、週刊文春の独占取材に応じ、1時間にわたってその思いを語った。「週刊文春 電子