ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > かっぱ橋道具街の店舗に高齢男性運転の車が突っ込む 客の男女2人がけ… 東京都 台東区 警視庁 交通事故 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN かっぱ橋道具街の店舗に高齢男性運転の車が突っ込む 客の男女2人がけが 2025年11月10日 18時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日午後4時ごろ、東京・台東区のかっぱ橋道具街で通報があった 調理用白衣などの販売店に高齢男性の運転する車が突っ込んだとのこと この事故で店内にいた客の男女2人がけがをしたが、いずれも軽傷だという 記事を読む おすすめ記事 辛坊治郎氏、立花容疑者の逮捕に私見「ちょっとこれはありえない」「警察が介入するのは間違っている」 2025年11月10日 20時58分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分 カメラに親指立て笑顔…NHK党・立花孝志容疑者を送検 10月のドバイに渡航明らかに…警察は“逃亡の恐れ”と判断し逮捕 2025年11月10日 11時55分 ６０年前に発表のクレーンゲーム機クラウン６０２、情報提供呼びかけ…タイトー「当社の技術の原点」 2025年11月10日 13時21分 日本テレビ・菅谷大介アナウンサー（53）死去 スポーツ実況などで活躍 2025年11月10日 14時15分