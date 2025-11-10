高市早苗首相は１０日に開かれた衆院予算委員会に出席。自民党が政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の所属議員と統一会派を組んでいることに野党側から関して追及を受けた。兵庫県警は９日、今年１月に亡くなった元兵庫県議・竹内英明氏の名誉を傷つけた名誉毀損（きそん）の疑いで、Ｎ国党首の立花孝志容疑者を逮捕した。公明党が２６年間におよぶ連立政権から離脱したあと、自民党はＮ国に所属する斉藤健一郎参院議員と参