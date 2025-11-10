WOWOWがECサービス「WOWOW百貨店」を開始する。このECでコンテンツに関連したグッズや、エンターテインメント全般にかかわるあらゆる商品をインターネット上で販売する。 商品数は既に1500を超えるラインナップがある。例えば、番組に関連したTシャツやフィギュアもあれば、有名スポーツ選手のサイングッズ、ロケ地の地元菓子。他には、自宅で映画館気分を味わえる「おうちシアターチェア」や