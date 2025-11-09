宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の公演チケットは、入手が難しいと言われる。どうすれば手に入るのか。調べてみると、チケットの流通を巡る不透明な実態が浮かび上がってきた。「頼らざるを得ない部分が」「手に入らない」「入手困難」――。ＳＮＳには、宝塚歌劇の人気トップスターの公演チケットを求めて嘆くファンの声が相次いでいる。長年の宝塚ファンで何度も観劇しているという女性に実情を尋ねると、「チケットは私設ファ