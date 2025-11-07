ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 数回にわたり交番勤務中に性行為か 神奈川県警が署員2人を懲戒処分 性生活・性行為 警察 時事ニュース カナロコ by 神奈川新聞 数回にわたり交番勤務中に性行為か 神奈川県警が署員2人を懲戒処分 2025年11月7日 21時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県警が、秦野署の署員2人を減給10分の1の懲戒処分にした 交番で当直勤務中に、数回にわたり休憩室で性行為に及んだという 署員専用の投書箱に「2人が不倫している」との投書があり発覚したそう 記事を読む おすすめ記事 【スターダム】小波がSキッドを破り“白いベルト”を獲得「私がつくる世界を楽しみにしておけ」 2025年11月3日 20時48分 阪神から戦力外の佐藤蓮「まだやめられない」くふうハヤテのトライアウト参加 2025年11月6日 5時15分 受検の危機に「焦りました。失格するかもと…」新弟子検査に遅刻 大分県出身の18歳がヒヤリ【大相撲九州場所】 2025年11月4日 16時41分 【RIZIN】萩原京平「アドレナリンが止まらなくて早く戦いたい」秋元強真に勝利し、朝倉未来を射程圏へ 2025年11月1日 16時16分 ロッテ・西川が好機に右前打「うまく捉えられた」侍ジャパンへ「しっかりと全力プレーで攻めて攻めていきたい」 2025年11月1日 16時33分