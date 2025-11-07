80年代の人気ホラーコメディ映画『グレムリン』の待望となる第3作『グレムリン3（原題：Gremlins 3）』が、2027年11月19日に米公開されることが決定した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのデビッド・ザスラフCEOが投資家向けに発表したとして、米などが伝えた。 『グレムリン3』は長らく企画の存在が伝えられていた。1作目を執筆のクリス・コロンバスが最初に脚本に着手したのは2017年ごろ