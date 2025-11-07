日本マクドナルドは14日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「アニア」「ムーミン」を期間限定で販売する。【画像】ペンホルダー、スタンプほか…ハッピーセット「ムーミン」全6種ハッピーセット「ムーミン」は、3年ぶりの登場となる。日常生活で使って楽しめる実用的なおもちゃ全6種をラインアップした。はぶらしホルダーは、ムーミンを眺めながら歯磨きをして、「出来た！」をパネルで表すことができる。毎日の生活習慣の楽