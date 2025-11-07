児童虐待の防止を呼びかける「オレンジリボンたすきリレー」が行われ、参加者が別府市役所から、県庁までの14キロの道のりを歩きました。 【写真を見る】「オレンジリボンたすきリレー」児童虐待の防止を呼びかける大分 この活動は国が行うオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンに合わせて毎年実施されています。 リレーには児童養護施設の職員などおよそ130人が参加し、7日午前10時に別府市