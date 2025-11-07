【フェルン ～対リュグナー戦～】 2026年9月 発売予定 価格：22,880円 キューズQは、フィギュア「フェルン ～対リュグナー戦～」を2026年9月に発売する。価格は22,880円。 本製品は、アニメ「葬送のフリーレン」より、フリーレンと共に旅する魔法使いの少女「フェルン」を、対リュグナー戦のシーンで1/7ス