ＤｅＮＡの木村洋太球団社長は７日、取材に応じ、来季の去就が注目される藤浪晋太郎投手について「来年のことは話している。どこかお伝えできる場面、機会が来ればと思っている」と話した。交渉は大詰めに近いかと問われると「われわれとしての気持ちは伝えている。提示できるものは提示している。あとはいつ発表できるかというような温度感かと思う」と説明した。藤浪は今季７月にＤｅＮＡに電撃入団し、３年ぶりに日本球界に