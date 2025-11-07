グリーホールディングスが３日ぶりに急反発した。同社は６日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１．４％減の１２７億６５００万円と減収となった一方、営業損益は１０億６８００万円の黒字（前年同期は１億３３００万円の赤字）、最終損益は１０億７８００万円の黒字（同１６億４４００万円の赤字）となった。黒字転換を評価した買いが優勢となってい