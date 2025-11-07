大学講師の34歳の男が山形市内のマンションのベランダに侵入した疑いで、６日夜、逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、山形市小白川町2丁目の大学講師竹林知大容疑者（34）です。警察の調べによりますと竹林容疑者は、６日午後０時40分ごろ、山形市内にあるマンションの2階のベランダに侵入した疑いです。当時、部屋には住人の30代の男性と家族数人がいて、竹林容疑者の侵入に気付き、110番通報しました。竹林容疑者