ドリフト走行で逮捕… ネット上では冷ややかな声も先日、名古屋市港区の金城ふ頭の路上において「ドリフト走行」を繰り返したなどとして、会社員の男2人が逮捕されました。ドリフト走行はその危険性から、危険運転致死傷罪の対象となる運転行為に加えることが検討されています。道路に刻まれたドリフト走行の跡（画像：PIXTA／イメージです）【画像】「ええぇぇ…」 これが「たった1日で”破壊”されたドリフト族対策」です！