奇瑞汽車、異例の好調ぶり中国の自動車メーカーである奇瑞汽車が販売する『ジェイクー7（Jaecoo）』は先月、英国市場で日産キャシュカイを上回る販売台数を記録した。【画像】新進気鋭の新ブランド、怒涛の快進撃【ジェイクー7を詳しく見る】全27枚英国自動車製造販売者協会（SMMT）が今週水曜日に発表したデータによると、10月に英国で新車登録されたジェイクー7は計2611台で、対するキャシュカイは2461台だった。ジェイクー7過